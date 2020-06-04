Происшествия
РИА НовостиКолонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома
Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час.
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Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
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Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
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Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Пилот упавшего в Пакистане самолета нарушил инструкции диспетчера
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РИА Новости вчера в 13:23
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В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей
В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей.
Известия вчера в 19:58
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Энергетика
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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
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Общество
Украинский журналист Гордон использует «гипноз» во время интервью
Во время эфира на телеканале Украина 24 украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем владении «профессиональными приемами», которые, по его словам, действуют на интервьюируемых как гипноз. ⠀ Гордон отметил, им много раз было сказано о том, что хорошее интервью само по себе как бы является гипнозом.
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Камео Стэна Ли в Marvel могут заменить камео Дэдпула в каждом фильме
Popcornnews.ru 02 июня в 17:00
Политика
Франция выступила против возвращения России в G7
Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
«Норникель» известил об утечке топлива в день инцидента
Newstracker.ru вчера в 14:37
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
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Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Общество
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Аспирин может приносить как вред, так и пользу
До сих пор остается неясным, какую пользу и какой вред наносит аспирин организму.
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МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
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Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39