Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКолонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час.
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