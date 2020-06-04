Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКолонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час.
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Несколько сотен протестующих достигли Белого дома

Московский Комсомолец01:08

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости00:40

Протесты в Вашингтоне. Обстановка вновь накаляется к вечеру

ТАСС02 июня в 23:05

В Вашингтоне полицейские оттеснили участников акции протеста от Белого дома

Вести.Ruвчера в 22:19

В Вашингтоне подступы к Белому дому перегородили военной техникой

РБКвчера в 20:13

Подходы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой

Газета.Ruвчера в 18:35

Полиция оттеснила от Белого дома протестующих в Вашингтоне

Известиявчера в 22:59
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
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Общество

Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает преждевременным принятие нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) и направил в министерство юстиции отрицательный отзыв на его проект.
Интерфакс вчера в 20:22
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Общество

В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске

RT на русском 02:07
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам

Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
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Политика

ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК вчера в 12:48
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
Культура

Цекало заявил, что компании Netflix невыгоден бизнес в России

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговый сервис Netflix не видит выгоды в работе на российском рынке.
News.ru вчера в 07:43
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Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
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Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru вчера в 18:50
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с коллегами по «Гарри Поттеру»

Исполнитель роли Гарри Поттера в киносаге о школе волшебства Хогвартс Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон - своими коллегами по съемочной площадке.
Газета.Ru вчера в 03:39
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«Барселона» отказалась от покупки Неймара

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар не перейдет в "Барселону" в ближайшее трансферное окно.
Газета.Ru 01:50
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Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Культура

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
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Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
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Технологии

Самоизоляция утроила число уязвимых компьютеров в России

В конце мая уязвимы для несанкционированного удаленного доступа по протоколу RDP были 101 000 компьютеров на территории РФ – это на 230% больше, чем в начале апреля.
Piter.tv 02:14
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Гаджеты

Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США

В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
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Общество

Крупнейший российский завод выставили на продажу на «Авито»

Ридус 03:10
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Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
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Спорт

Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте

Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
Чемпионат вчера в 22:18
Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ вчера в 12:12
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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