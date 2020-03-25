Коронавирус

РБКРБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Российская военная колонна в Италии попала на видео

РИА Новости10:54

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК09:56

Из Рима в Бергамо: российские военные вирусологи преодолели более 250 километров

ТК Звезда08:03

Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо

Вести.Ru08:40

Российские военные вирусологи выдвинулись в сторону итальянского города Бергамо

Эхо Москвы05:05

Российские военные вирусологи совершат 600-километровый марш в Бергамо

Известия04:41

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

RT на русском04:10
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер

Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Российская газета 11:52
Политика

На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:51
Общество

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:38
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Общество

Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Говорит Москва вчера в 09:31
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Авто

Кроссовер Geely Atlas Pro получит новый полный привод

Китайский кроссовер Geely Atlas Pro получит новую систему полного привода с электромотором на задней оси.
Тарантас Ньюс вчера в 05:54
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Политика

Оппозиционер Бжания победил на выборах в Абхазии

ИжевскИнфо.РУ 23 марта в 12:04
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Авто

Названа дата появления новых Toyota Corolla и Venza

В Intagram-канале allcarnews появилась информация о появлении новых моделей Toyota.
SpeedMe 03:23
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Millionaire.ru 09:54
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light

Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
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Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Экономика

Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Lenta.ru 08:08
Армия и оружие

Российский МиГ-35 победил французский истребитель Rafale

Деловое.ТВ вчера в 07:00
Общество

Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
ToDay News Ufa 09:25
Здоровье

В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Всего в республике лабораторно подтверждены три анализа.
SM News 09:23
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Общество

Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Радио Sputnik 04:15
Общество

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проект в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
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