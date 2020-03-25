Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Политика Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Экономика Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.

Общество Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.

Общество Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).