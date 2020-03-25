Коронавирус
РБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Путешествия
В АТОР назвали условия возврата средств за путевки
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как российским туристам не остаться без отпуска и денег из-за закрытия авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Авто
В продажу поступил «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
УАЗ объявил официальный старт продаж "антарктической" версии УАЗ "Патриот".
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Происшествия
Еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус
В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Резервный фонд Саудовской Аравии оказался больше российского ФНБ
В России с начала января курс доллара вырос с 60 до 80 рублей (сейчас — 78,5). В Саудовской Аравии динамика роста американской валюты оказалась гораздо скромнее.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Музыка
Гарик Сукачёв даст онлайн-концерт
«Шоу ON!» стартует 27 марта в 19:00 (мск) концертом Гарика Сукачёва, приуроченного к 60-летию артиста в рамках концертного тура «GO!», прерванного из-за неблагоприятной обстановки, связанной с коронавирусом.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Экономика
Рокетбанк прекратит существование
В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы.
Общество
Baza: Лещенко перевели в реанимацию
Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
Общество
Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится
Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Финансы
Курс доллара превысил ₽79 после обращения Путина
Курс доллара вырос на 0,99%, до ₽79,05 по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.