Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Путешествия В АТОР назвали условия возврата средств за путевки Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как российским туристам не остаться без отпуска и денег из-за закрытия авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Экономика Резервный фонд Саудовской Аравии оказался больше российского ФНБ В России с начала января курс доллара вырос с 60 до 80 рублей (сейчас — 78,5). В Саудовской Аравии динамика роста американской валюты оказалась гораздо скромнее.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Музыка Гарик Сукачёв даст онлайн-концерт «Шоу ON!» стартует 27 марта в 19:00 (мск) концертом Гарика Сукачёва, приуроченного к 60-летию артиста в рамках концертного тура «GO!», прерванного из-за неблагоприятной обстановки, связанной с коронавирусом.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Экономика Рокетбанк прекратит существование В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы.

Общество Baza: Лещенко перевели в реанимацию Ранее стало известно, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.

Общество Нобелевский лауреат: эпидемия коронавируса скоро закончится Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.

Армия и оружие Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.

Политика Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.