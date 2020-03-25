Коронавирус

РБКРБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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В Италии колонна с военными специалистами РФ прошла Болонью

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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

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Путин объявил следующую неделю нерабочей

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В Воронежской области еще двух человек поместили в больницы для проверки на коронавирус.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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Резервный фонд Саудовской Аравии оказался больше российского ФНБ

В России с начала января курс доллара вырос с 60 до 80 рублей (сейчас — 78,5). В Саудовской Аравии динамика роста американской валюты оказалась гораздо скромнее.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
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Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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Рокетбанк прекратит существование

В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы.
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Меры социального дистанцирования скоро замедлят скорость распространения коронавируса в США и других странах, прогнозирует лауреат Нобелевской премии по химии 2013 года биофизик Майкл Левитт, которого цитирует Los Angeles Times.
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Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
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Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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Курс доллара превысил ₽79 после обращения Путина

Курс доллара вырос на 0,99%, до ₽79,05 по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 09:37
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Lenta.ru 23 марта в 10:00
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
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Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
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Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM 13:43
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