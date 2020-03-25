Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Экономика Росстат зафиксировал рост инфляции Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Политика Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей Президент Владимир Путин выступил перед гражданами с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом и экономическим кризисом.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Общество Главврач Боткинской больницы уточнил стоимость лечения коронавируса Главврач Боткинской больницы Денис Гусев уточнил, что полное лечение больных COVID-19 обходится бюджету в суммы от 60 до 200 тысяч.

Общество Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Политика Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.

Общество Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163 В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.

Политика В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.

Здоровье В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.