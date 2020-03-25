Коронавирус
РБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Общество
Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Политика
Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса
Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Политика
Путин: Меры против коронавируса в России дадут результат, если мы проявим сплочённость
Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент Владимир Путин выступил перед гражданами с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом и экономическим кризисом.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Общество
Главврач Боткинской больницы уточнил стоимость лечения коронавируса
Главврач Боткинской больницы Денис Гусев уточнил, что полное лечение больных COVID-19 обходится бюджету в суммы от 60 до 200 тысяч.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Общество
Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Энергетика
Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Политика
Посол РФ заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом, заявил посол РФ в стране Анатолий Антонов.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Общество
Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы
Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве
Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Здоровье
В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней Вишни» экстрадировали из Польши
Экс-совладельца ТРЦ «Зимняя Вишня» Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки при строительстве ТРЦ, экстрадировали из Польши, сообщает Генпрокуратура РФ.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.