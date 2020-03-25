Коронавирус

РБКРБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Российские военные вирусологи выдвинулись в сторону итальянского города Бергамо

Эхо Москвы05:05

Колонна с военными специалистами РФ остановилась во Флоренции

Аргументы и Факты09:22

Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо

Вести.Ru08:40

Из Рима в Бергамо: российские военные вирусологи преодолели более 250 километров

ТК Звезда08:03

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК09:56

Российские военные вирусологи совершат 600-километровый марш в Бергамо

Известия04:41

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

RT на русском04:10
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Общество

Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
RT на русском 09:37
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Политика

Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса

Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM 08:37
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Политика

Путин: Меры против коронавируса в России дадут результат, если мы проявим сплочённость

Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты в России по противодействию коронавирусу, дадут результат, если граждане проявят сплочённость: если государство и всё российское общество будут действовать вместе.
Крым 24 09:43
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент Владимир Путин выступил перед гражданами с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом и экономическим кризисом.
Омскрегион 09:48
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Общество

Главврач Боткинской больницы уточнил стоимость лечения коронавируса

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев уточнил, что полное лечение больных COVID-19 обходится бюджету в суммы от 60 до 200 тысяч.
Интерфакс 07:37
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Энергетика

Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
RT на русском 10:22
Общество

Свердловский губернатор попросил жителей старше 65 лет оставаться дома

REGNUM 07:54
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Политика

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Политика

Посол РФ заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом, заявил посол РФ в стране Анатолий Антонов.
Daily Storm 02:11
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 23 марта в 09:41
Общество

Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы

Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Ореанда-Новости 10:25
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Политика

В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве

Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Здоровье

В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
РИА Новости 08:45
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней Вишни» экстрадировали из Польши

Экс-совладельца ТРЦ «Зимняя Вишня» Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки при строительстве ТРЦ, экстрадировали из Польши, сообщает Генпрокуратура РФ.
Сибдепо вчера в 08:48
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
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