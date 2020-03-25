Коронавирус

РБКРБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Российская военная колонна в Италии попала на видео

РИА Новости10:54

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

RT на русском04:10

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК09:56

На пути в Бергамо: российские вирусологи продолжили марш после дозаправки во Флоренции

ТК Звезда12:44

Российские военные вирусологи выдвинулись в сторону итальянского города Бергамо

Эхо Москвы05:05

Российские военные вирусологи совершат 600-километровый марш в Бергамо

Известия04:41

Курс на север: российские военные выдвинулись на итальянскую передовую борьбы с коронавирусом

Вести.Ru12:21
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции

В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми.
Эхо Москвы 12:03
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Экономика

Путин успокоил россиян: Живы будете, не помрете

Владимир Путин обратился к нации на фоне распространения коронавируса в России.
Свободная Пресса 12:24
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Футбол

Вадим Евсеев считает, что «Уфа» близка по уровню к «Атлетико»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о доходе Диего Симеоне.
Спорт день за днем 13:23
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Известия 11:19
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 кошмаром для НАТО

Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
Sputnik Таджикистан 02:35
Общество

Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд из городов

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований региона для борьбы с распространением коронавируса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службе правительства Красноярского края.
ИжевскИнфо.РУ 04:57
Происшествия

Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Вести.Ru 12:10
Общество

Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru 12:10
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус

МонаВиста вчера в 12:18
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Общество

Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
ToDay News Ufa 09:25
Общество

В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер

Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Российская газета 11:52
Общество

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Говорит Москва 12:54
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Футбол

М. Кержаков назвал лучших игрока и вратаря в мире

Лучшим вратарём в мире Кержаков назвал голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Чемпионат 11:28
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
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