Коронавирус
РБККолонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Общество
Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции
В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Экономика
Путин успокоил россиян: Живы будете, не помрете
Владимир Путин обратился к нации на фоне распространения коронавируса в России.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен
Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Футбол
Вадим Евсеев считает, что «Уфа» близка по уровню к «Атлетико»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о доходе Диего Симеоне.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Армия и оружие
National Interest назвал российский танк Т-95 кошмаром для НАТО
Российский основной боевой танк четвертого поколения Т-95 мог стать настоящим кошмаром для стран Североатлантического альянса (НАТО), пишет американский журнал The National Interest.
Общество
Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд из городов
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований региона для борьбы с распространением коронавируса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службе правительства Красноярского края.
Происшествия
Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле
33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Общество
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян
Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призывает не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.
Общество
В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер
Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Общество
Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Футбол
М. Кержаков назвал лучших игрока и вратаря в мире
Лучшим вратарём в мире Кержаков назвал голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.