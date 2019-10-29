Армия и оружие

Москва 24Москва 24Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Колонна российской военной полиции попала под обстрел на северо-западе сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали шесть человек.
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СМИ: российская военная полиция попала под обстрел на северо-западе Сирии

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