Колонна российской военной полиции попала под обстрел на северо-западе сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали шесть человек.

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

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