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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Колонна военной техники прибыла к Дворцу независимости в Минске

Очередной митинг оппозиции планируется в Белоруссии, в связи с чем колонна милицейской спецтехники прибыла на площадь Государственного флага и к Дворцу независимости в Минске, сообщили СМИ.В источнике
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РБК

К центру Минска прибыла спецтехника

РБКвчера в 06:02
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русскомвчера в 05:46
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ruвчера в 04:22
Коммерсантъ

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъвчера в 05:22
Вести.Ru

Минских протестующих поджидают автозаки, БТРы и водометы

Вести.Ruвчера в 06:08
ТАСС

В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника

ТАССвчера в 04:29
РИА Новости

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новостивчера в 07:34
КП - Беларусь

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы

КП - Беларусьвчера в 08:50

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru19:54
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Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36

Зеленский назвал членство в НАТО стратегическим курсом Украины

Во время церемонии открытия президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО стратегическим курсом страны, и добавил, что учения необходимы в том числе для адаптации украинской армии к структурам Североатлантического альянса.
Международная жизнь18 сентября в 02:49
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