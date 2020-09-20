Колонна военной техники прибыла к Дворцу независимости в Минске
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Очередной митинг оппозиции планируется в Белоруссии, в связи с чем колонна милицейской спецтехники прибыла на площадь Государственного флага и к Дворцу независимости в Минске, сообщили СМИ.В источнике
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