Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA. По данным агентства, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.

Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

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