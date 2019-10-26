Армия и оружие
Москва 24Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака
Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA. По данным агентства, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.
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В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко после домашней победы над «Сочи» (2:0) в матче чемпионата России отметил, что важной задачей было реабилитироваться после поражения в Санкт-Петербурге.
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В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
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