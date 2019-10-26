Армия и оружие

Москва 24Москва 24Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA. По данным агентства, в состав колонны входят десятки военнослужащих, военная техника и вертолеты.
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СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака

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SANA сообщила о возвращении американской колонны в Сирию из Ирака

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
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