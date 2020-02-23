Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКолонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Турецкая военная колонна была остановлена российскими военными самолетами в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Telegaram-канал "Военный обозреватель". Отмечается, что турецкие военные хотели пройти в населенный пункт Аль-Бара.
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СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК11:09

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

РИА Новости09:40

Информацию об остановке турецкой колонны российскими ВКС в Сирии опровергли

Lenta.ru09:12

Колонну Турции в Сирии остановили российские самолеты

Газета.Ru08:23

СМИ опровергли информацию об остановке ВКС РФ военной колонны Турции в САР

REGNUM09:16

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

ТАСС09:19

ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

Взгляд.ру07:42
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Экономика

Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
RT на русском 20 февраля в 10:34
Происшествия

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Известия 10:39
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Армия и оружие

Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием

Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.
REGNUM 09:30
Общество

Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
КП - Санкт-Петербург 10:55
Политика

Помощник Трампа ответил на заявления о вмешательстве России в выборы

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал слухи о якобы попытках России вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 22:15
Политика

Трамп хочет мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Газета.Ru 11:23
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Кино

Энтони Хопкинс сыграет роль тренера Майка Тайсона в новом фильме

Культуромания 09:56
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Биатлон

Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Газета.Ru 11:02
Политика

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ 09:30
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 07:23
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 130 человек

Количество людей, заражённых новым типом коронавируса, в Италии увеличилось до 132 человек, сообщил глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.
Life.ru 09:43
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Происшествия

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
РИА Новости 04:30
Здоровье

Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза

OAnews 21 февраля в 13:28
Футбол

Семина подставили, или у «Локо» нет денег на покупки?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о том, почему клуб никого не приобрел этой зимой, и предположил, какое будущее ждет главного тренера команды Юрия Семина — Я предполагал, что «Локомотив» не усилится этой зимой, — заметил Наумов.
Спорт-Экспресс 09:05
Шоу-бизнес

Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни

Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
News.ru 08:40
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Общество

Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
ТАСС 11:01
Общество

Стало известно, как кормят эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах

Видео, опубликованное в Сети, показывает, как украинцы, эвакуированные из Китая в Новые Санжары, получают еду.
ПолитРоссия 11:52
Армия и оружие

Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет

Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Говорит Москва 12:21
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
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Баскетбол

Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет

Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
ProstoProSport 11:56
Единоборства

Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Кубань-Информ 05:38
Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Политика Сегодня 06:16
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