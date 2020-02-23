Армия и оружие
Газета.RuКолонну Турции в Сирии остановили российские самолеты
Турецкая военная колонна была остановлена российскими военными самолетами в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Telegaram-канал "Военный обозреватель". Отмечается, что турецкие военные хотели пройти в населенный пункт Аль-Бара.
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Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием
Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Политика
Помощник Трампа ответил на заявления о вмешательстве России в выборы
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен прокомментировал слухи о якобы попытках России вмешаться в выборы для переизбрания Дональда Трампа.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Кино
Энтони Хопкинс сыграет роль тренера Майка Тайсона в новом фильме
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 130 человек
Количество людей, заражённых новым типом коронавируса, в Италии увеличилось до 132 человек, сообщил глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Происшествия
Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе
Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Здоровье
Медики рассказали, как отличить боль артрита от проявлений артроза
Футбол
Семина подставили, или у «Локо» нет денег на покупки?
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о том, почему клуб никого не приобрел этой зимой, и предположил, какое будущее ждет главного тренера команды Юрия Семина — Я предполагал, что «Локомотив» не усилится этой зимой, — заметил Наумов.
Шоу-бизнес
Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни
Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Общество
Армения перекрывает на две недели границу с Ираном из-за коронавируса
Правительство Армении намерено перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа.
Общество
Стало известно, как кормят эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах
Видео, опубликованное в Сети, показывает, как украинцы, эвакуированные из Китая в Новые Санжары, получают еду.
Армия и оружие
Израиль перехватил 10 из 20 запущенных из сектора Газа ракет
Ранее сегодня израильские военные застрелили двух палестинцев, которые устанавливали бомбу у южной части границы между сектором Газа и еврейским государством.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Баскетбол
Россия обыграла Северную Македонию в отборе на Евробаскет
Сборная России победила Северную Македонию во втором туре отборочного этапа на Евробаскет.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Происшествия