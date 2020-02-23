Турецкая военная колонна была остановлена российскими военными самолетами в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Telegaram-канал "Военный обозреватель". Отмечается, что турецкие военные хотели пройти в населенный пункт Аль-Бара.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

Армия и оружие Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим оружием Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, об этом 23 февраля заявил российский лидер Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.

Общество Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Здоровье Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 130 человек Количество людей, заражённых новым типом коронавируса, в Италии увеличилось до 132 человек, сообщил глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

Происшествия Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Футбол Семина подставили, или у «Локо» нет денег на покупки? Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о том, почему клуб никого не приобрел этой зимой, и предположил, какое будущее ждет главного тренера команды Юрия Семина — Я предполагал, что «Локомотив» не усилится этой зимой, — заметил Наумов.