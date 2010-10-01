Хоккей
Чемпионат«Колорадо» забросил шайбу после ошибки Самсонова
Российский голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов допустил грубую ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо Эвеланш" (3:6). На 8-й минуте первого периода при счёте 3:0 в пользу "Колорадо" Самсонов заменил Брэйдена Холтби.
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«Вашингтон» – «Колорадо». Холтби пропустил 3 шайбы после 3 бросков и был заменен
Sports.ruвчера в 17:24
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