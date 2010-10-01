Российский голкипер "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов допустил грубую ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо Эвеланш" (3:6). На 8-й минуте первого периода при счёте 3:0 в пользу "Колорадо" Самсонов заменил Брэйдена Холтби.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Происшествия Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.

Армия и оружие Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.

Политика Писательницу Ольгу Токарчук освободили от налога на Нобелевскую премию Министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил писательницу Ольгу Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию.

Гаджеты Новый Realme X2 Pro составит конкуренцию всем флагманам Смартфон получит очень привлекательную стоимость, а учитывая, что разработчики оснастили устройство самыми современными «начинками», телефон сможет составить отличную конкуренцию современным флагманам.

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Политика Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

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Экономика Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.

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Армия и оружие США ввели санкции против Турции Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.