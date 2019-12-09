Лига чемпионов
РЕН ТВКолосков: Решение WADA не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов
Михаил Джапаридзе / ТАСС Решение WADA об отстранении России от международных соревнований не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он подчеркнул, что матчи в России состоятся.
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Это решение никак не коснется проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов. Решение WADA не отменит решение УЕФА, оснований для этого нет. Матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021 году состоятся в России.
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