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РЕН ТВРЕН ТВКолосков: Решение WADA не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов

Михаил Джапаридзе / ТАСС Решение WADA об отстранении России от международных соревнований не коснется Евро-2020 и финала Лиги чемпионов. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он подчеркнул, что матчи в России состоятся.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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