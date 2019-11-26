Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКолосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.
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Колосков — о санкциях WADA: «Есть уверенность, что ФИФА разрешит России участвовать в ЧМ-2022»

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Колосков объяснил, почему ВАДА не может отстранить Россию от футбольных турниров

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Экс-глава РФС объяснил, почему WADA не отстранит Россию от футбольных турниров

Газета.Ru03:16

Колосков: наши позиции в ФИФА и УЕФА очень сильны, WADA не затронет российский футбол

Вести.Ru03:19

Колосков уверен, что Россию не лишат права проведения матчей Евро-2020

RT на русском05:12
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.
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Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
РИА Новости 07:28
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Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
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Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

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Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Роскачество подвело итоги «Винного гида»

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ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
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Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
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