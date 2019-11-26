Футбол
Аргументы и ФактыКолосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.
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Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Политика
Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов
Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300
Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Единоборства
Емельяненко подарил Кокляеву конфету
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил конфету тяжелоатлету Михаилу Кокляеву, с которым вскоре проведет бой.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол
«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Футбол
УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Шоу-бизнес
Басков публично поддержал Ротару
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
Технологии
Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета
Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.
Политика
Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Общество
У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей
Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Космос
«Роскосмос» обнаружил неисправность в модуле корабля «Прогресс МС-13»
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.