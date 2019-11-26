Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКолосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.
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Колосков — о санкциях WADA: «Есть уверенность, что ФИФА разрешит России участвовать в ЧМ-2022»

Sport24.ru01:46

Колосков объяснил, почему ВАДА не может отстранить Россию от футбольных турниров

Чемпионат02:49

Вячеслав Колосков: «Петербург лишат матчей Евро-2020 и финала ЛЧ-2021? Это исключено»

Спорт-Экспресс04:21

Колосков: рекомендации WADA не коснутся российского футбола

РИА Новости02:51

Экс-глава РФС объяснил, почему WADA не отстранит Россию от футбольных турниров

Газета.Ru03:16

Колосков: наши позиции в ФИФА и УЕФА очень сильны, WADA не затронет российский футбол

Вести.Ru03:19

Колосков уверен, что Россию не лишат права проведения матчей Евро-2020

RT на русском05:12
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

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Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300

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Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
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Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
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Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Политика

Лавров прокомментировал рекомендации комитета WADA по России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 05:12
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Емельяненко подарил Кокляеву конфету

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подарил конфету тяжелоатлету Михаилу Кокляеву, с которым вскоре проведет бой.
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Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
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Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

News.ru 04:00
Футбол

«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
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Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 24 ноября в 06:18
Футбол

УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
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ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»

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Спорт

Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
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Басков публично поддержал Ротару

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
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Технологии

Создатель WWW сформулировал принципы спасения интернета

Компаниям Бернерс-Ли предлагает следующие принципы: поддерживать интернет доступным по ценам для всех слоёв населения, защищать данные пользователей для создания взаимного доверия и развивать технологии, поддерживающие лучшее в человеке.
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Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Общество

У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
Взгляд.ру вчера в 11:03
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
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Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

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В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
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Деанджело: «Рейнджерс» полагаются на Панарина. Он играет потрясающе

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Космос

«Роскосмос» обнаружил неисправность в модуле корабля «Прогресс МС-13»

Профиль вчера в 05:45
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МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ вчера в 12:53
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Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

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