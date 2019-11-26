Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.

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Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

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