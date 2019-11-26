Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКолосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.
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Экс-глава РФС объяснил, почему WADA не отстранит Россию от футбольных турниров

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Вести.Ru03:19
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В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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В Сети появилось видео последствий землетрясения в Албании

В Сети появились видео с места землетрясения в прибрежном албанском городе Дурресе.
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Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Спорт

В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA

Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.
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Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
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Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
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Объём инвестиций в коммерческую недвижимость Московского региона по итогам 2019 году практически не изменится, по сравнению с 2018 годом, и сохранится на уровне 180 миллиардов рублей, ожидают в консалтинговой компании Knight Frank.
РИА Новости 04:41
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
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«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
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Уткин назвал «Динамо» идеальным полигоном для глупости

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о событиях в московском «Динамо».
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Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
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Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Генетики подсчитали увеличение роста и IQ при выборе «детей на заказ»

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На Евро-2020 вместо России может сыграть Шотландия

Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы в следующем году, если от него отстранят российскую команду.
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По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
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В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
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ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
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В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии

Lenta.ru 00:46
Спорт

Глава РУСАДА Ганус: Рекомендации и требования WADA о наказании РФ обоснованы, и это невозможно никак оспорить

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) известило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о рекомендации Комитета по соответствию отстранить Россию на четыре года от международных турниров.
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Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
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Колосков Вячеслав
Почётный президент Российского футбольного союза. Ранее - председатель Федерации футбола СССР, президент РФС, вице-президент Международной федерации футбола. Кандидат педагогических наук, профессор.
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