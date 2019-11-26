Футбол
Аргументы и ФактыКолосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.
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Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
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Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году
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Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Происшествия
В Морской спасательной службе Росморречфлота проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Экономика
Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.
Происшествия
Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене
Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Общество
Российские карты «Мир» начнут принимать в Великобритании
«Сегодня карты платежной системы «Мир» принимаются на территории уже восьми стран, и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их держателей», — сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.