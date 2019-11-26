Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКолосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.
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Колосков — о санкциях WADA: «Есть уверенность, что ФИФА разрешит России участвовать в ЧМ-2022»

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