Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить РФ участвовать в международных турнирах на четыре года. В частности, речь идет о том, что в этот период российских спортсменов лишат флага и гимна.

Спорт день за днем

Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров

Спорт МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.

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