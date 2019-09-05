Футбол
Sport24.ruКолосков: «Жду, что Россия обыграет Шотландию»
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Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Религия
Архиепископ Хариупольский отказался признавать решение Константинополя
Архиепископ Иоанн Хариупольский отказался признавать решение Константинополя о своей отставке.
RT на русском 06:46
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Общество
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом. Проект государственного доклада опубликован на сайте ведомства.
Вести ФМ вчера в 02:30
Армия и оружие
Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие
На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru вчера в 01:23
Гаджеты
Puma анонсировала свои первые смарт-часы
Компания Puma анонсировала смарт-часы, разработанные совместно с Fossil Group.
ITZine.ru 05:32
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету II
Известно, что британская королева Елизавета II каждый год проводит в Балморале два летних месяца.
RuNews24.ru 05:49
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Гаджеты
В смартфонах на Android нашли уязвимость для фишинговых атак через смс
Эксперты израильской компании Check Point нашли уязвимость в смартфонах на платформе Android для фишинговых смс-атак.
Дождь 01:58
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
Васильева отказалась отменять школьные экзамены по предложению Грефа
Министр просвещения Ольга Васильева высказалась против отмены школьных экзаменов.
Интерфакс 06:37
Экономика
Россиян предупредили о риске роста цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Футбол
«Ювентус» хочет через год бесплатно взять у «МЮ» де Хеа, Байи и Матича
Туринцы рассматривают игроков, у которых остался год контракта: вратаря Давида-де Хеа, защитника Эрика Байи и хавбека Неманью Матича.
Спорт-Экспресс 06:55