Футбол
ProstoProSportКолосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018
Почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что возможность подкупа организаторов ЧМ-2018 абсолютно исключена, сообщает ТАСС. По его мнению, Россия получила возможность провести чемпионат благодаря очень грамотной заявочной компании.
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Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Политика
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
RT на русском 13:57
Авто
С ноября в России подорожают автомобили Geely
По их данным, со следующего месяца кроссоверы Atlas получат прибавку в цене на 25 тыс. рублей во всех версиях.
Тарантас Ньюс 01:40
Происшествия
Московский ученик открыл стрельбу в школе
Ученик одной из московских школ пришел на занятия с пистолетом и начал стрелять, сообщает Telergam-канал «112».
Lenta.ru 05:20
Спорт
Антон Бабиков: «Не должен даже ставиться такой выбор: ехать или не ехать тебе на Олимпиаду»
Победитель общего зачета Кубка IBU прошлого сезона Антон Бабиков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что что не хотел бы больше выступать в нейтральном статусе на Олимпиадах, как это было в Пхенчхане-2018.
Спорт-Экспресс 09:13
Спорт
Александра Бойкова: «Канада – идеальная страна, в которой созданы все условия для хорошей жизни и живут прекрасные люди»
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала в инстаграме о том, почему ей нравится Канада.
Sports.ru 12:35
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
RT на русском 11:29
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
РБК 13:09
Энергетика
Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по «Дружбе», заявил Путин
Соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию, которые были заключены между "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской MOL в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, позволят увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года, заявил российский лидер.
РИА Новости 13:50
Политика
Салливан надеется на провал России в реализации «Северного потока – 2»
Первый замгоссекретаря Джон Салливан выразил надежду, что США сможет помешать России достроить "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:25
Происшествия
Никакой дедовщины: «Я советовал Шамсутдинову обратиться к психиатру»
Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в военной части под Читой, нужно было обратиться к психиатру еще год назад, поскольку у него были соответствующие жалобы.
Евразия Daily 13:45
Политика
Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков
Законопроект "Справедливой России" внесен в Госдуму без соблюдения всех требований, в частности, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда, комитет по госстроительству и законодательству будет вынужден вернуть проект закона его авторам, заявил РИА Новости глава думского комитета Павел Крашенинников.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
На территории Сирии «потерялась» колонна армии США
Военное обозрение 07:43
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru 08:39
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда 27 октября в 05:38
Политика
Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в декабре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 13:38
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
REGNUM 27 октября в 05:01
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Болгарские власти не выдали визу военному атташе в посольстве РФ в Софии, передает местное агентство «Фокус» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
Политика Сегодня 12:17
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 вчера в 05:48