Футбол

ProstoProSportProstoProSportКолосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

Почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что возможность подкупа организаторов ЧМ-2018 абсолютно исключена, сообщает ТАСС. По его мнению, Россия получила возможность провести чемпионат благодаря очень грамотной заявочной компании.
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Вячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

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