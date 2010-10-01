Футбол

ProstoProSportProstoProSportКолосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

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Почетный президент РФС и экс-вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что возможность подкупа организаторов ЧМ-2018 абсолютно исключена, сообщает ТАСС. По его мнению, Россия получила возможность провести чемпионат благодаря очень грамотной заявочной компании.
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Колосков ответил на сообщение о планах подкупа при выборе хозяина ЧМ-2018

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Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

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Вячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018

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