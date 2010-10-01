Ранее в СМИ сообщалось, что «Краснодар» намерен обсудить возможное продолжение сотрудничества с Мамаевым, вышедшим на свободу из колонии.

Колосков: надо сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева

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