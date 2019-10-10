Футбол
RT на русскомКолосков оценил идею создания фонда финансирования футбольных клубов
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу создания единого фонда финансирования футбольных клубов.
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Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов
Комсомольская правда11:39
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