Футбол
Московский КомсомолецКолосков оценил вероятность лишения России домашних матчей Евро-2020
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию британского издания Daily Mail. Ранее оно сообщило о том, что сборная России может остаться без домашних матчей чемпионата Европы 2020 года.
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.Чемпионат08:39
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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
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