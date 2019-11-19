Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКолосков оценил вероятность лишения России домашних матчей Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию британского издания Daily Mail. Ранее оно сообщило о том, что сборная России может остаться без домашних матчей чемпионата Европы 2020 года.
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с чего всё началось

Колосков: сообщение англичан о лишении России домашних матчей Евро – полный бред

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
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