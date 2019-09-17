Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что в регламенте организации есть пункт, согласно которому клубы могут обойти срок заявок на сезон.

РФС может пересмотреть регламент заявки игроков и помочь Мамаеву

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