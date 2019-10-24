Футбол
News.ruКолосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение пива на стадионы во время проведения футбольных матчей.Sport24.ru05:34
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