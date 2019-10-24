Футбол
News.ruКолосков предлагает разрешить продажу водки на стадионах
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддерживает идею продавать не только пиво, но и водку на стадионах во время футбольных матчей.
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Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Трабзонспором» на выезде в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против турецкого «Трабзонспора».
Нева Спорт вчера в 19:03
Политика
Турция потребует от США выдачи командующего СДС
Министерство юстиции Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди, сказал в эфире TRT президент Турции Реджеп Эрдоган.
Life.ru 15:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки
Россия открыла своим компаниям путь для работы в Африке, простив африканским странам долги на общую сумму более $20 млрд.
РБК 15:29
Происшествия
На новых фигурантов так называемого «московского» дела, по данным правозащитников, оказывают давление в изоляторе
Сокамерники постоянно беседуют с фигурантами "московского" дела, призывают признать вину, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.
Эхо Москвы 14:30
Экономика
Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности
Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.
Коммерсантъ 05:54
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Космос
NASA не обнаружило индийского ровера на Луне
Популярная механика вчера в 04:36
Авто
Компания Mazda обновила кроссовер CX-8
Компания Mazda выпустила новую версию кроссовера CX-8.
Goroday.ru 13:42
Автоспорт
В Renault не станут обжаловать решение стюардов
Стюарды удовлетворили протест Racing Point против Renault, признав французскую команду виновной в нарушении спортивного регламента и исключив результаты Даниэля Риккардо и Нико Хюлкенберга из протокола гонки в Японии.
F1news.ru 11:00
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Хоккей
«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
RT на русском 15:28
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Футбол
Игрок ЦСКА Карпов рассказал о причинах поражения от «Ференцвароша»
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".
Газета.Ru 15:50
Общество
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Происшествия
По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
ТАСС 15:34
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
RT на русском 12:03
Футбол
Динамо (Киев) — Копенгаген 1:1 (2-й тайм)
Оценивая шансы клубов, букмекеры обращают внимание на то, что «Динамо» не проигрывает в последних семи играх во всех турнирах, а также выиграло три домашних матча подряд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:16
Общество
В США арестовали Ахмеда Билалова
Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Sochinews вчера в 02:31
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 01:39
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Политика
Песков заявил о соответствии меморандума по Сирии интересам Европы
Договоренности России и Турции по ситуации в Сирии соответствуют интересам европейских стран.
Известия 15:15
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33