Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который после победного матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России назвал болельщиков, которые его оскорбляли, сектантами и фашистами.

с чего всё началось

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что комитет по этике РФС должен отреагировать на слова Артема Дзюбы об оскорблявших его фанатах.

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Колосков призвал наказать Дзюбу за слова о «фашистах»

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