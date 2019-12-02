Футбол
МК-СпортКолосков призвал наказать Дзюбу за слова о «фашистах»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что комитет по этике РФС должен отреагировать на слова Артема Дзюбы об оскорблявших его фанатах.
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который после победного матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России назвал болельщиков, которые его оскорбляли, сектантами и фашистами.Sport24.ru04:51
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Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
Происшествия
При взрыве газа в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек
В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе трое детей возрастом четыре, три и два года.
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении воинских званий в украинской армии по образцу стран НАТО.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
Футбол
«Золотой мяч»-2019. Как распределились места с 11-го по 30-е
Журнал France Football опубликовал итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» с 30-го по 11-е место.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Политика
На Донбассе убиты два офицера «Альфы» СБУ
Сегодня на официальной странице СБУ в "Фейсбуке" появилась информация о гибели на Донбассе двух бойцов спецподразделения "Альфа" подполковников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Футбол
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев.
Футбол
Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Футбол
Почеттино хочет вернуться к работе в Европе
Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию. Я намерен вернуться к работе в Европе.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Гаджеты
Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал число детей, ожидающих операцию на почках
Каабак и Бабенко — единственные специалисты в России, которые проводили операции по пересадке почки детям с массой тела от шести килограммов.
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».