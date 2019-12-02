Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который после победного матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России назвал болельщиков, которые его оскорбляли, сектантами и фашистами.

с чего всё началось

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу слов игрока «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал оскорблявших его фанатов фашистами и сектантами.

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Колосков призвал наказать Дзюбу за слова про фашистов

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