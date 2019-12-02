Футбол

ProstoProSportProstoProSportКолосков призвал наказать Дзюбу за слова про фашистов

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу слов игрока «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал оскорблявших его фанатов фашистами и сектантами.
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Колосков: «Выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который после победного матча со «Спартаком» (1:0) в рамках 18-го тура чемпионата России назвал болельщиков, которые его оскорбляли, сектантами и фашистами.
Sport24.ru04:51

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Будет ли комитет по этике рассматривать слова Дзюбы о фашистах?

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

Колосков: «Выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах»

Sport24.ru04:51

Почётный президент РФС: «Выступаю за то, чтобы комитет по этике рассмотрел слова Дзюбы о фашистах»

Sport.ru06:00

Колосков осудил Дзюбу, назвавшего болельщиков «Спартака» фашистами

РИА Новости07:35

Колосков заявил, что слова Дзюбы о фанатах «Спартака» должны быть рассмотрены комитетом по этике РФС

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Газета.Ru05:32

Колосков просит наказать Дзюбу за слова про фашистов

Российская газета06:07
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
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