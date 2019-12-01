Футбол
RT на русскомКолосков считает, что Слуцкий будет востребован в России
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах Леонида Слуцкого продолжить свою тренерскую карьеру в Европе после отставки из голландского «Витесса».
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Футбол
В группе на Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией
Владимир Мозговой: На Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией На чемпионате Евро-2020 сборная России по футболу сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией в группе В. Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая прошла в Бухаресте.
Новая газета вчера в 13:14
Политика
Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета
«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
RT на русском 04:25
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врачи инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Авто
В России четверть роскошных автомобилей исчезли с налогового учета
Субъектом с самым маленьким налогом на роскошные автомобили является Ингушетия, где числится семь легковых транспортных средств стоимостью более 10 млн рублей.
AutoNews 28 ноября в 09:07
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 29 ноября в 09:15
Здоровье
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru вчера в 22:43
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Политика
Лавров: Москва ждет от Киева первых шагов в налаживании отношений
Если украинская сторона проявит заинтересованность в восстановлении полноценных отношений с Россией, Москва готова пойти ей на встречу.
Российская газета 06:19
Политика
В Киеве согласились с прогнозом Володина о распаде Украины
Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятности потери Киевом контроля над другими регионами страны оценил украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, сообщает Федеральное агентство новостей.
Слово и Дело 05:03
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Политика
«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона
Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате.
Взгляд.ру 05:39
Технологии
Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Ferra 28 ноября в 11:44
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Газета.Ru 01:41
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
F1news.ru вчера в 10:36
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
REGNUM вчера в 23:15
Происшествия
Автомобиль влетел в людей на остановке в Благовещенске
Автомобиль влетел в группу людей, стоявших на остановке в Благовещенске Амурской области.
РЕН ТВ 04:57
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 28 ноября в 11:02
Спорт
Йохауг выиграла гонку преследования в Руке, Непряева — 18-я
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась женская гонка преследования на десять километров свободным стилем.
Нева Спорт 05:51
Футбол
Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре
Болельщики московского «Локомотива» назвали лучшим игроком ноября в команде Гжегожа Крыховяка.
Евро-футбол.ру 06:07
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Известия вчера в 18:29
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Газета.Ru 29 ноября в 16:00
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
Музыка
Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
Мойка78 29 ноября в 05:47
Шоу-бизнес
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты
Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Дни24 вчера в 10:38
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали основные пути заражения ВИЧ, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 03:08