с чего всё началось

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Общество В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.

Общество Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.

Политика Врач оценил введение выходной недели для борьбы с коронавирусом Неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в России, полностью они вряд ли исчезнут, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Общество WSJ сообщила об острой нехватке золота в США В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

Политика Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии 26 марта колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Происшествия Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.