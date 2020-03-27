Экономика

Вести.RuВести.RuКолоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 07:27

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Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ruвчера в 14:46

Путин одобрил «Силу Сибири-2»

Lenta.ruвчера в 07:03

Путин поручит начать проектные работы для «Силы Сибири – 2»

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Путин одобрил начало проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири - 2»

ТАССвчера в 07:24

Путин даст поручение о начале проектных работ для «Силы Сибири — 2»

РИА Новостивчера в 07:08

«Силе Сибири — 2» быть. Путин дал добро на проект нового газопровода

Фонтанка.Рувчера в 07:05

Путин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»

РБКвчера в 09:12
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В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

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СочиСтрим вчера в 17:24
Общество

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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
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В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК вчера в 22:29
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Коммерсантъ вчера в 16:46
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Журналистская правда вчера в 13:15
Политика

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РИА Новости вчера в 21:45
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РИА Новости вчера в 20:39
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Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
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ТАСС вчера в 13:19
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Известия вчера в 23:01
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В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

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Деловое.ТВ 26 марта в 12:45
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Общество

Почта России переходит на особый режим работы

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СОВА вчера в 12:37
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В Бурятии уже восемь человек заразились коронавирусом

В Бурятии зарегистрировано уже восемь подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства республики.
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RuNews24.ru вчера в 07:24
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Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru 26 марта в 19:18
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Коронавирус SARS-CoV-2 диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
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