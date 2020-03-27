с чего всё началось

Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов.

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Экономика Россияне стали чаще снимать наличные Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Шоу-бизнес Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.

Политика Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Общество Машины везут гробы: врач рассказала о страшной ситуации в Италии Из Бергамо, продолжила Шлычкова, "во все стороны разъезжаются военные машины с гробами", поскольку в этом городе и даже в радиусе 300 км от него — нет возможности похоронить, ни даже сжечь в крематории тела погибших.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

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