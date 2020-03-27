Экономика
Вести.RuКолоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов.
— Алексей Миллер, российский экономистЕвразия Daily 08:34
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.Известия07:27
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