Экономика

Вести.RuВести.RuКолоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Алексей Миллер
Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении, и еще больше повысит надежность газоснабжения наших российских регионов.
— Алексей Миллер, российский экономистЕвразия Daily 08:34
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом в пятницу, 27 марта, говорится в сообщении на сайте
 Кремля.
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