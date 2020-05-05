Армия и оружие

Pravda.RuPravda.RuВенесуэла обвиняет Колумбию в попытке морского вторжения

Правительство Венесуэлы в воскресенье, 3 мая, выпустило заявление, что была предотвращена попытка морского вторжения "террористических наемников" из Колумбии, с которой дипотношения были разорваны в прошлом году.
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