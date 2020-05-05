Армия и оружие
Pravda.RuВенесуэла обвиняет Колумбию в попытке морского вторжения
Правительство Венесуэлы в воскресенье, 3 мая, выпустило заявление, что была предотвращена попытка морского вторжения "террористических наемников" из Колумбии, с которой дипотношения были разорваны в прошлом году.
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Венесуэла обвинила Колумбию и США в попытке боевиков вторгнуться на территорию республики
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Госдеп США назвал дезинформацией сообщения властей Венесуэлы о вторжении
ИА Красная Веснавчера в 14:38
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Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
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Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
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Российская газета 05:31
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В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
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В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
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Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
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Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо
Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
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На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58