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Монархии Персидского залива смогли в свое время "оседлать" нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Странам Персидского залива предрекли «невероятный кризис» из-за нефтяной войны

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«Есть основания полагать, что своими действиями отец и сын Жамбаловы специально тормозят ход расследования», — заявила общественница.17-летняя Галя Бурчевская погибла под колесами джипа в Прибайкальском районе Бурятии 5 января.
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УЕФА принял решение о переносе финальных поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Анонсированы гонки WRC 9 для платформ текущего и следующего поколений

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