Коронавирус
РИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Монархии Персидского залива смогли в свое время "оседлать" нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
Комсомольская правда22 марта в 04:10
Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу
Военное обозрениевчера в 01:15
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Общество
Мишустин поручил ФАС проанализировать динамику тарифов мобильных операторов
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС проанализировать динамику тарифов мобильных операторов на услуги, связанные с удаленной работой россиян.
Спорт
Непомнящий обыграл Лиженя на турнире претендентов ФИДЕ
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лиженя на турнире претендентов на мировую шахматную корону, который проходит в Екатеринбурге.
Кино
Warner Bros. ищет актера на главную роль в сиквелах «Аквамена»
Кинокомпания Warner Bros. начала поиск актера на главную роль в будущих фильмах про Аквамена.
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Общество
В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса
Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Гаджеты
Стартовали продажи дорогущего Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Политика
Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Кино
В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»
В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
Армия и оружие
Италия запросила у США военной помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Здоровье
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Наука
Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году
В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
Политика
Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Общество
Российские банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Райффайзенбанк вводит для сотрудников график работы с непересекающимися сменами.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Технологии
Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России
Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Здоровье
В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.