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РИА НовостиРИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Монархии Персидского залива смогли в свое время "оседлать" нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

РИА Новостивчера в 21:09
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
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Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
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Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
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Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
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Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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В «Мире дикого запада» появился дракон из «Игры престолов»

В новом эпизоде научно-фантастического сериала "Мир дикого запада" было замечено существо, знакомое поклонникам другого популярного многосерийного проекта - "Игра престолов" Речь идет о драконе Дрогоне.
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Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
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Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
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Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
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69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
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Российские банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Райффайзенбанк вводит для сотрудников график работы с непересекающимися сменами.
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Общество

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В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

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Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис 22 марта в 09:49
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