Коронавирус
РИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Монархии Персидского залива смогли в свое время "оседлать" нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу
Военное обозрениевчера в 01:15
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
Комсомольская правда22 марта в 04:10
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Британцам покажут сериал о Путине-шпионе
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Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
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Стало известно о гибели 60 российских военных в Сирии и потерях в ВКС
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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак, чей договор с клубом завершается летом 2020 года, планирует продолжить сотрудничество с сине-бело-голубыми на новых условиях.