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РИА НовостиРИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Монархии Персидского залива смогли в свое время оседлать нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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