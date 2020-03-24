Коронавирус
РИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Монархии Персидского залива смогли в свое время оседлать нефтяные богатства, однако в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и ее соседей могут ждать серьезные финансовые проблемы. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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Странам Персидского залива предрекли «невероятный кризис» из-за нефтяной войны
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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