Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг. По его мнению, при цене на нефть в $20 за баррель саудиты потеряют все свои деньги к 2027 году.
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Саудовской Аравии в США предрекли «невероятный кризис»

News.ruвчера в 21:54

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

РИА Новостивчера в 21:09

Американская пресса: Эпоха «волшебных банкоматов» стран Персидского залива может подходить к концу

Военное обозрениевчера в 01:15

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

Комсомольская правда22 марта в 04:10

Монархиям Персидского залива предрекли «невероятный кризис»

Lenta.ru02:09

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Газета.Ru05:27

Грядущий крах нефтяной империи Персидского залива

Вести.Ruвчера в 13:32
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Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Коммерсантъ 07:34
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Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика

QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
РБК 07:47
Общество

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса Сейчас в регионе 13 заболевших.
Екатеринбург-ТВ 07:43
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Общество

СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой

Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Автомобили подорожают в России в апреле

Как сообщает издание 32cars.ru, дилеры имеют разное мнение относительно грядущей ситуации на автомобильном рынке России, но сходятся в одном — в апреле прайс-листы на все автомобили обновятся и цены вырастут в среднем на 20-80 тыс. рублей.
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде

Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
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Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
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В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Илон Маск подарил Калифорнии свыше тысячи аппаратов ИВЛ

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Минпромторг планирует расширить программу льготного автокредитования

CarsWeek.ru вчера в 17:16
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В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

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Энергетика

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
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Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
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Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии

Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
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Бжания победил на выборах президента Абхазии

Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосов.
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На Урале нашли сбежавших из Сочи граждан с подозрением на коронавирус

Пойманные на Урале граждане находились в Сочи на самоизоляции.
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Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
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