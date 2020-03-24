Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКолумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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Саудовской Аравии в США предрекли «невероятный кризис»

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Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

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Bloomberg: шикарная жизнь саудитов закончится даже при высоких ценах на нефть

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Аналитики предсказали крах Саудовской Аравии из-за «нефтяной войны»

Вечерняя Москва09:52
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Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
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Кардиолог из Испании Пабло Канепа сказал, что для того, чтобы свести к минимуму риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, следует не только включить в рацион полезные для этой системы организма продукты, но и отказаться от вредной пищи.
Вечерняя Москва 18:33
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
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В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
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Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
REGNUM 07:37
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
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Россия отправила в Италию первый самолет для помощи с коронавирусом

Телеканал 360° вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу

Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
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«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

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Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия 17:01
Экономика

В МВФ прогнозируют мировую рецессию в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19 рецессию в мировой экономике.
RT на русском 13:35
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Спорт

США призвали перенести Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Мойка78 21:47
Интернет

Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
РБК 22:00
Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Красная весна 21 марта в 12:41
Экономика

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
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Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
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Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Происшествия

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РБК 21:56
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» самолета Москва–Владивосток

19 марта ТАСС сообщало о поступивших на электронную почту столичного аэропорта Домодедово анонимных сообщениях о взрывчатке на борту самолетов Санкт-Петербург — Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Уфа.
Известия 12:44
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 15:15
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
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