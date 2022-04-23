РИА НовостиКолумнист Spiegel Нойбахер: АЭС смягчат удар после отказа Германии от российского газаГермания может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel Александр Нойбахер.РИА Новости"Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии кажется полностью устаревшим", — подытожил автор.РИА НовостиПод удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.РИА НовостиГермания, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения широких санкций против Москвы в ответ на чрезвычайные действия российских военных в Украине.RB НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruRB НовостиПодробнее о событииВ Германии придумали способ уменьшить последствия отказа от газа из РоссииИА Красная Весна13:31В Германии придумали способ смягчить последствия отказа от российского газаLife.ru13:29В Германии придумали, как смягчить удар после отказа от российского газаRB Новости12:34В Германии нашли способ смягчить удар после отказа от газа из РоссииОбщественная служба новостей13:15Германия может нивелировать последствия отказа от топлива из России за счет АЭСФАН13:29Колумнист Spiegel Нойбахер: АЭС смягчат удар после отказа Германии от российского газаРИА Новости12:33Показать ещёОценить54Поделиться