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Колумнист Spiegel Нойбахер: АЭС смягчат удар после отказа Германии от российского газа

Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel Александр Нойбахер.
РИА Новости
"Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии кажется полностью устаревшим", — подытожил автор.
РИА Новости
Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения широких санкций против Москвы в ответ на чрезвычайные действия российских военных в Украине.
RB Новости

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