Общество
ВедомостиКолумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Об этом Крашенинников написал в своем Telegram-канале.
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Эмилию Кларк принуждали сниматься обнаженной
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В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
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Зеленский собрался менять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.
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Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции
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«Сочи» уволил главного тренера Точилина
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Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
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Российские инвесторы временно отказались от вложений в недвижимость в Европе из-за политических рисков на континенте и роста привлекательности сделок по покупке активов в России.
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До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
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Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
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Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
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Происшествия
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам марки
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Наука
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Авто
Lexus представил новый кабриолет Lexus LC 500
Японская компания Lexus представила открытую версию премиального купе Lexus LC 500.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Футбол
Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы
Происшествия
Расследование смерти малыша в 40-й больнице Екатеринбурга взял на контроль глава СКР
Позже врачи инфекционного отделения пояснили, что инфекция носила молниеносный характер, в реанимацию ребенок поступил уже в крайне тяжелом состоянии.
Путешествия
Отдых в Турции подорожает в 2020 году
Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Общество
«Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом
Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
Происшествия
Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»
Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Армия и оружие
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.