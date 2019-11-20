Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Об этом Крашенинников написал в своем Telegram-канале.

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

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