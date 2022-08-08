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Колумнистка Виктория Никифорова пишет, что США ищут замену Зеленскому

Американские власти уже занимаются поиском замены президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Daily Storm
Совсем недавно глава киевского режима в своей маечке цвета хаки был глобальной иконой, которую прогрессивные СМИ насаждали по всему миру, как картошку.
РИА Новости
В своем нашумевшем докладе правозащитники отметили, что, размещая военную технику в жилых домах, школах и больницах, Украина нарушает международное право.
РИА Новости
Дело в том, что месяц назад глава Генштаба Украины генерал Валерий Залужный издал приказ, запрещающий резервистам покидать место жительства.
РИА Новости

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Колумнистка Виктория Никифорова заявила, что США ищут замену Зеленскому
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Колумнистка Виктория Никифорова пишет, что США ищут замену Зеленскому
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