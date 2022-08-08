РИА НовостиКолумнистка Виктория Никифорова пишет, что США ищут замену ЗеленскомуАмериканские власти уже занимаются поиском замены президенту Украины Владимиру Зеленскому.Daily StormСовсем недавно глава киевского режима в своей маечке цвета хаки был глобальной иконой, которую прогрессивные СМИ насаждали по всему миру, как картошку.РИА НовостиВ своем нашумевшем докладе правозащитники отметили, что, размещая военную технику в жилых домах, школах и больницах, Украина нарушает международное право.РИА НовостиДело в том, что месяц назад глава Генштаба Украины генерал Валерий Залужный издал приказ, запрещающий резервистам покидать место жительства.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВПятый каналФАНМолваLife.ruR.LifeАбзацАргументы и ФактыDiscover24REGNUMНародные новостиГазета.RuPravda.RuКапитал страныSolenka.infoКомсомольская правдаЭкономика сегодняТелеканал 360°Yakutsk.ruНовый ДеньПодробнее о событииКолумнистка Виктория Никифорова заявила, что США ищут замену ЗеленскомуNews.ru05:34Колумнистка Виктория Никифорова пишет, что США ищут замену ЗеленскомуРИА Новости01:00Самое цитируемоеНикифорова: США планируют заменить неэффективного ЗеленскогоPravda.Ru05:34Обозреватель Никифорова раскрыла план США по замене ЗеленскогоФАН02:37РИА Новости: руководство США приступило к поискам замены президенту Украины ЗеленскомуLenta.ru04:02РИА Новости: США ищут замену Владимиру ЗеленскомуОбщественная служба новостей03:22РИА «Новости»: руководство США ищет замену президенту Украины Владимиру ЗеленскомуГазета.Ru04:35Показать ещёОценить1,1KПоделиться