Экономика
Аргументы и ФактыРегионы объяснили ошибки в данных об освоении средств на нацпроекты
В местном Минфине заявили, что к 29 ноября регион освоил 64,1% средств на нацпроекты, или 5,1 млрд рублей. Также на наличие технической ошибки при работе с системой «Электронный бюджет» рассказали власти Пермского края, который не попал в список аутсайдеров по освоению средств.
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Колыма объяснила низкий процент освоения средств бюджета на нацпроекты
Будущее России. Национальные проекты05:33
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