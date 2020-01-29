Недвижимость
Московский Комсомолец КолымаКолыма стала регионом с самой доступной в России ипотекой
Регионы российского Севера оказались лидерами России по доступности ипотеки, в лидерах Колыма, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования Росбанка. Для расчёта аналитики использовали показатели средней зарплаты и средней цены жилья в регионе.
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Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.Известиявчера в 16:01
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Еду в Магадан. Эксперты рассказали о доступности кредитов на жилье по России
Телеканал 360°вчера в 21:02
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