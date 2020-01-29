Регионами с самой доступной ипотекой в России стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

с чего всё началось

Регионы российского Севера оказались лидерами России по доступности ипотеки, в лидерах Колыма, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования Росбанка. Для расчёта аналитики использовали показатели средней зарплаты и средней цены жилья в регионе.

Колыма стала регионом с самой доступной в России ипотекой

Шоу-бизнес Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.

Наука Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Здоровье Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.

Политика Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кино Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Политика Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.