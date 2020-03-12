Коронавирус

News.ruNews.ruКоманда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда «Макларен» отказалась от участия в Гран-при Австралии чемпионата мира «Формулы-1» из-за положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников.
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Команда «Формулы-1» «Макларен» не выступит на Гран-при Австралии

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Советский спортвчера в 07:51
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