Коронавирус
News.ruКоманда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии
Команда «Макларен» отказалась от участия в Гран-при Австралии чемпионата мира «Формулы-1» из-за положительного теста на коронавирус у одного из сотрудников.
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У сотрудника «Макларена» нашли коронавирус, команда снялась с Гран-при Австралии
Советский спортвчера в 07:51
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