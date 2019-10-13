Команда «Формулы-1» «Мерседес» победила в Кубке конструкторов сезона-2019 в шестой раз подряд.

«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов в шестой раз подряд

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