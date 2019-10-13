Автоспорт

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов в шестой раз подряд

Команда «Формулы-1» «Мерседес» победила в Кубке конструкторов сезона-2019 в шестой раз подряд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Серебристым» - золото. «Мерседес» оформил победу в чемпионате и в Кубке конструкторов

Советский спорт09:01

Боттас выдал мегастарт в Японии и наконец выиграл. А затем мощно послал всех хейтеров

Sports.ru05:42

Хэмилтон поздравил «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов

Матч ТВ06:31

Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1», Квят – 12-й

РИА Новости03:11

Тайфун принес «Мерседесу» титул. Как это случилось?

Спорт-Экспресс03:45

«Мерседес» посвятил Лауде рекордную победу в Кубке конструкторов

Sportbox.RU10:06

Вольф посвятил победу в Кубке конструкторов Ники Лауде

Чемпионат09:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Общество

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова

В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Единоборства

Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе

В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт 02:00
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Музыка

Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске

Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
АТВмедиа 10:15
Политика

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Вести.Ru 09:55
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Армия и оружие

Трамп приказал американским войскам покинуть север Сирии

Президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии.
Lenta.ru 09:40
Футбол

Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
Космос

Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 08:55
Авто

Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

Новые автомобили вчера в 11:37
Здоровье

Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре

Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток вчера в 04:46
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Происшествия

Бродячий енот устроил погром в московском кафе

Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном

F1news.ru 03:19
Общество

Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Теннис

Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Наука

Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

MedikForum.ru вчера в 10:06
Политика

Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ 03:56
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Общество

В Омске прошел экологический митинг против строительства нового завода

Сегодня, 13 октября, в Омске возле СКК имени Блинова прошел экологический митинг, направленный против строительства химического завода по производству фенола.
Om1.ru 08:20
Общество

Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию

Музыкант Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, во что он вкладывает деньги.
РБК 09:48
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное