Автоспорт

ИзвестияИзвестияКоманда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»

Гонщики Mercedes по итогам этапа набрали 41 очко, что и позволило команде досрочно победить в Кубке конструкторов (612 очков). Вторую строчку заняла Ferrari (435), третью — Red Bull (323). Победа в Кубке стала шестой подряд для команды и десятой в истории.
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