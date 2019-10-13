Автоспорт
ИзвестияКоманда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Гонщики Mercedes по итогам этапа набрали 41 очко, что и позволило команде досрочно победить в Кубке конструкторов (612 очков). Вторую строчку заняла Ferrari (435), третью — Red Bull (323). Победа в Кубке стала шестой подряд для команды и десятой в истории.
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Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Политика
В Польше стартовали парламентские выборы
В Польше открылись избирательные участки в рамках очередных парламентских выборов.
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Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
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Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
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Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
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В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
Политика
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НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Единоборства
Американский боксер впал в кому после глубокого нокаута
В коме оказался американский боксер Патрик Дэй после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире по профессиональному боксу в Чикаго, передает Daily Express.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Политика
Нидерланды выяснят, почему зону крушения MH17 не закрыли для полетов
Нидерланды намерены выяснить, по какой причине не была закрыта зона для полётов в районе крушения лайнера МН17 в Донбассе, и в том числе на территории Украины и РФ.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Кашире
Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Энергетика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Футбол
Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
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